Ещё
Как обкатать резину, чтобы не вылетали шипы?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как обкатать зимнюю резину, чтобы не вылетали шипы? 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Дмитрий Бачтуб / Лори
Зимняя шипованная резина стала нешипованной? Наверное, многие сталкивались с такой проблемой. Шина неизбежно теряет шипы во время эксплуатации, но правильная обкатка может помочь сохранить как можно больше шипов на резине.
Любые новые шипованные шины требуют обкатки, чтобы шипы заняли правильное положение в резиновом слое и прочнее держались в нём. Основных правил здесь два.
Во-первых, во время обкатки стоит ездить со скоростью не более 70–80 км/ч. Во-вторых, нужно избегать резких манёвров, разгона с пробуксовкой и торможения «в пол» с блокировкой колёс, чтобы шипы и резина не подвергались чрезмерным нагрузкам.
Щадящий обкаточный режим рекомендуется соблюдать на протяжении первых примерно 500 км после переобувания автомобиля в зимние шины. Кроме того, нужно почаще контролировать давление в колёсах.
Конечно, даже прикатанные шины могут терять шипы — полностью избежать этого вряд ли получится. Но аккуратная обкатка в любом случае уменьшит процент потери шипов.
Wroom.ru: последние новости
Новое поколение кроссовера Subaru Forester начали продавать в России Возрождение легенды: представлены новые модели мотоциклов «Ява» Новые модели Volvo S60 и V60 Cross Country выйдут на российский рынок летом 2019 года
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes126
Названы «мужские» и «женские» автомобили в РФ17
Назван способ избежать штрафа за нечитаемые номера
Смертельное ДТП парализовало Кутузовский проспект28
Какие «Опели» любят россияне
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение