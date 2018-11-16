Как обкатать резину, чтобы не вылетали шипы?

Как обкатать зимнюю резину, чтобы не вылетали шипы?

Зимняя шипованная резина стала нешипованной? Наверное, многие сталкивались с такой проблемой. Шина неизбежно теряет шипы во время эксплуатации, но правильная обкатка может помочь сохранить как можно больше шипов на резине.

Любые новые шипованные шины требуют обкатки, чтобы шипы заняли правильное положение в резиновом слое и прочнее держались в нём. Основных правил здесь два.

Во-первых, во время обкатки стоит ездить со скоростью не более 70–80 км/ч. Во-вторых, нужно избегать резких манёвров, разгона с пробуксовкой и торможения «в пол» с блокировкой колёс, чтобы шипы и резина не подвергались чрезмерным нагрузкам.

Щадящий обкаточный режим рекомендуется соблюдать на протяжении первых примерно 500 км после переобувания автомобиля в зимние шины. Кроме того, нужно почаще контролировать давление в колёсах.

Конечно, даже прикатанные шины могут терять шипы — полностью избежать этого вряд ли получится. Но аккуратная обкатка в любом случае уменьшит процент потери шипов.