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BMW создала трассу в пустыне
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BMW создала трассу в пустыне 

Car.ru + ещё 4 19 часов назад
Фото: Car.ru
Аналог итальянской «Monza» благодаря усилиям BMW появился в марокканской Сахаре.
Там немецкий концерн планирует тестировать свои внедорожники, и особенно новые поколения X5. Это стремление легко объяснить. Ведь покупатели машин такого класса хотят быть уверены в беспроблемной езде в любых условиях.
Так, в «Monza Sahara» прошли испытания X5 M Performance. Но перед этим 50 человек трудились две недели над созданием трассы. В результате итальянский трек был воссоздан практически в аналогичных пропорциях, включая кривизну поворотов.
В BMW говорят, что было убрано примерно 3 с половиной тысячи кубических метров песка. С этим утверждением можно согласиться, увидев представленные фотографии.
Не исключено, что примеру BMW могут последовать и другие компании при наличии достаточных ресурсов. Тем не менее, можно с удовольствием наблюдать на видео движение X5 по песку.
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