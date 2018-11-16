BMW создала трассу в пустыне

Аналог итальянской «Monza» благодаря усилиям BMW появился в марокканской Сахаре.

Там немецкий концерн планирует тестировать свои внедорожники, и особенно новые поколения X5. Это стремление легко объяснить. Ведь покупатели машин такого класса хотят быть уверены в беспроблемной езде в любых условиях.

Так, в «Monza Sahara» прошли испытания X5 M Performance. Но перед этим 50 человек трудились две недели над созданием трассы. В результате итальянский трек был воссоздан практически в аналогичных пропорциях, включая кривизну поворотов.

В BMW говорят, что было убрано примерно 3 с половиной тысячи кубических метров песка. С этим утверждением можно согласиться, увидев представленные фотографии.

Не исключено, что примеру BMW могут последовать и другие компании при наличии достаточных ресурсов. Тем не менее, можно с удовольствием наблюдать на видео движение X5 по песку.