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Самые доходные «Форды» на рынке России
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Самые доходные «Форды» на рынке России 

«Автостат Инфо» 3 часа назад
Фото: avtostat-info
Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что за период первых девяти месяцев 2018 года российские покупатели потратили на машины марки Ford почти 40 млрд рублей.
Существенную часть в денежном обороте марки занимает кроссовер Ford Kuga. За три квартала текущего года эта модель разошлась на рынке РФ в количестве 10 037 ед. и «заработала» 15,4 млрд рублей. Второе место в списке самых доходных «Фордов» на авторынке России занимает модель Ford Focus. Ее продажи составили 9886 ед. С реализации такого объема машин была получена выручка в размере 10,75 млрд рублей. Ford Explorer вошел в «тройку» самых доходных моделей американского бренда. Оборот, полученный с реализации этой модели за январь-сентябрь, составил 7 млрд рублей. Объем продаж за отчетный период достиг отметки в 2509 ед.
С продажи кроссоверов Ford Ecosport (реализовано 3134 ед.) за три квартала этого года дилеры марки выручили 3,3 млрд рублей. Продажи автомобилей Ford Mondeo (продано 1405 ед.) принесли авторитейлерам 2,1 млрд рублей, а на Ford Fiesta (объем продаж — 1183 ед.) они заработали за три квартала 1 млрд рублей.
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