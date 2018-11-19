Самые доходные «Форды» на рынке России 

Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что за период первых девяти месяцев 2018 года российские покупатели потратили на машины марки Ford почти 40 млрд рублей.
Существенную часть в денежном обороте марки занимает кроссовер Ford Kuga. За три квартала текущего года эта модель разошлась на рынке РФ в количестве 10 037 ед. и «заработала» 15,4 млрд рублей. Второе место в списке самых доходных «Фордов» на авторынке России занимает модель Ford Focus. Ее продажи составили 9886 ед. С реализации такого объема машин была получена выручка в размере 10,75 млрд рублей. Ford Explorer вошел в «тройку» самых доходных моделей американского бренда. Оборот, полученный с реализации этой модели за январь-сентябрь, составил 7 млрд рублей. Объем продаж за отчетный период достиг отметки в 2509 ед.
С продажи кроссоверов Ford Ecosport (реализовано 3134 ед.) за три квартала этого года дилеры марки выручили 3,3 млрд рублей. Продажи автомобилей Ford Mondeo (продано 1405 ед.) принесли авторитейлерам 2,1 млрд рублей, а на Ford Fiesta (объем продаж — 1183 ед.) они заработали за три квартала 1 млрд рублей.