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Минусы Hyundai Creta с передним приводом
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Минусы Hyundai Creta с передним приводом: мнение эксперта 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Переднеприводный «паркетник» Hyundai Creta стал одной из самых популярных моделей на отечественном рынке, но, по мнению эксперта, обладает несколькими минусами.
Главным изъяном эксперт назвал недостаточность тяги. В частности, кроссовер оснастили 1,6-литровым 123-сильным мотором от Solaris, которого вполне достаточно для седана, но для тяжелого «паркетника» с колесами на 17 дюймов его мощности маловато.
В процессе тестирования эксперт выяснил, что для динамичной езды нельзя допускать падения оборотов ниже 2000 в минуту. Однако на скорости кросс тут же лишается шумоизоляции, что присуще многим «корейцам».
Небольшие габариты и низкая проходимость делают Hyundai Creta больше городским SUV, а в условиях мегаполиса шестая передача 6-диапазонной МКПП становится ненужной.
Также эксперт указал на невысокие внедорожные качества кросса и сравнил его с седаном LADA Vesta Cross, который, по его мнению, намного проходимее. Напомним, что клиренс Hyundai Creta составляет 190 мм, а у автовазовской Vesta он достигает 203 мм.
В основном Hyundai Creta пользуется популярностью из-за своего презентабельного дизайна, тогда как остальные качества «паркетника» довольно низкие.
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