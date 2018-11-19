Минусы Hyundai Creta с передним приводом: мнение эксперта

Переднеприводный «паркетник» Hyundai Creta стал одной из самых популярных моделей на отечественном рынке, но, по мнению эксперта, обладает несколькими минусами.

Главным изъяном эксперт назвал недостаточность тяги. В частности, кроссовер оснастили 1,6-литровым 123-сильным мотором от Solaris, которого вполне достаточно для седана, но для тяжелого «паркетника» с колесами на 17 дюймов его мощности маловато.

В процессе тестирования эксперт выяснил, что для динамичной езды нельзя допускать падения оборотов ниже 2000 в минуту. Однако на скорости кросс тут же лишается шумоизоляции, что присуще многим «корейцам».

Небольшие габариты и низкая проходимость делают Hyundai Creta больше городским SUV, а в условиях мегаполиса шестая передача 6-диапазонной МКПП становится ненужной.

Также эксперт указал на невысокие внедорожные качества кросса и сравнил его с седаном LADA Vesta Cross, который, по его мнению, намного проходимее. Напомним, что клиренс Hyundai Creta составляет 190 мм, а у автовазовской Vesta он достигает 203 мм.

В основном Hyundai Creta пользуется популярностью из-за своего презентабельного дизайна, тогда как остальные качества «паркетника» довольно низкие.