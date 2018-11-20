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На авторынке РФ появится бюджетная версия Lada XRAY
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На российском авторынке появится бюджетная версия Lada XRAY 

ТК «Звезда» + ещё 7 55 минут назад
Фото: Владимир Песня, РИА Новости
В настоящий момент «АвтоВАЗ» не анонсировал цены на Lada XRAY в комплектации E0.
На российском рынке вскоре появится самая бюджетная версия Lada XRAY, которая получила заводской индекс E0. Автомобиль будет отличаться от базовой комплектации 15-дюймовыми колесными дисками и дверными ручками черного цвета без окраски. Также в конструкции не предусмотрено наличие противотуманных огней.
Машина оснащена двигателем на 1,6 литра мощностью в 160 л.с. и механической коробкой передач.
Как сообщает «Автостат», в настоящий момент «АвтоВАЗ» не анонсировал цены на Lada XRAY в комплектации E0 и сроки поступления машины в продажу, однако отмечается, что цена текущих модификаций XRAY колеблется от 630 до 891 тыс. рублей.
В начале ноября сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» официально озвучила дату начала продаж кросс-версии Lada Xray.
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