В Японии арестовали главу Nissan Карлоса Гона

Японские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают об аресте Карлоса Гона, председателя директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Следствие подозревает, что топ-менеджер намеренно занижал размеры соей зарплаты в декларациях, чтобы уклоняться от налогов. В Nissan уже заявили, что сотрудничают со следствием и планируют уволить Гона из компании. Также сообщается, что скрывать данные о доходах Гону помогал директор по кадрам Nissan Грег Келли

В Японии арестован глава компаний Nissan и Renault Карлос Гон. Том-менеджера подозревают в нарушении японского финансового законодательства, в частности в умышленном искажении информации о размере собственной зарплаты. Об этом в понедельник сообщает японяская газета Yomiuri.

Японские СМИ также сообщили, что расследование дела проводили правоохранители из специального бюро расследований Токийской окружной прокуратуры.

В компании Nissan, где Гон занимает пост председателя совета директоров, заявили, что предоставили всю необходимую информацию прокурорам и сотрудничают со следствием. Так, было проведено внутреннее расследование, основанное на докладе осведомителя. В результате выяснилось, что Гон в течение многих лет фальсифицировал отчеты, в которых занижал сумму своих доходов: сокрытая сумма превышает 100 млн иен (более 58 млн руб.), сообщает японская газета Asahi. Кроме того, расследование выявило и другие нарушения со стороны Гона, в том числе личное использование активов компании.

По сообщению японских СМИ, Гон не стал скрываться от следствия и добровольно поговорил с прокурорами. Однако Токийская районная прокуратура не стала комментировать подбродбости и результаты этой встречи.

Генеральный директор Nissan Хирото Сайкава также заявил, что Гон будет уволен с поста председателя совета директоров. Кроме того, своей должности может лишиться член совета директоров и директор по кадрам Грег Келли, который, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах.

Агентство Bloomberg пишет, что высокий уровень зарплаты Гона не первый год вызывал споры среди топ-менеджмента. В частности, акционеры Renault отказывались одобрять выплаты Гону, который в качестве генерального директора получал в этой компании около $9 млн в год. В результате этих инцидентов во Франции был принят закон, который делал обязательными решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров.

Карлос Гон известен в мире как один из самых эффективных антикризисных управленцев автомобильного мира. За свои методы работы он получил прозвища «кровавый менеджер» и «убийца расходов». В компанию Nissan он пришел из Renault в 1999 году в качестве высшего исполнительного директора, а в следующем году стал президентом компании. С июня 2001 года Гон возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan.

В 2005 году он стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской компании Mitsubishi Motors. Гон встал во главе компании в тот момент, когда она испытывала трудности после скандала с манипуляциями по показателям расхода топлива.

В 2012 году он стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Японии, заработав за финансовый год 987 млн иен ($12,5 млн). Размер его зарплаты оказался значительно выше, чем доход руководителей других японских автогигантов: Toyota Motor Corp и Honda Motor Co.

Так, глава Toyota Акио Тойода с март 2011 по март 2012 заработал 136 млн иен, столько же, сколько и годом ранее.

Сейчас 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров.

При этом он имеет влияние, выходящее за пределы автомобильного мира. Так, в 2016 году СМИ сообщали, что Гон поставил ультиматум правительству Великобритании.

Тогда руководство Nissan заявило, что сомневается в том, насколько выгодно будет продолжать выпуск автомобилей в Великобритании в связи с Brexit. Речь шла о том, что экспортируемая в Евросоюз британская продукция будет облагаться таможенными пошлинами. Такая ситуация поставила автопроизводителей в невыгодное положение.