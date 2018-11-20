Продажи пикапов в России выросли на 25%

Российский рынок пикапов вырос в продажах на 25%

Рынок новых пикапов в России вырос за октябрь этого года на 25%, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». Аналитики подсчитали, что всего было продано 1239 новых пикапов (годом ранее — 992 ед.). Иномарки показали прирост в размере 23,4% до 670 ед., а сегмент пикапов российских марок вырос в продажах на 26,7% до 569 ед.

УАЗ » укрепил свое лидерство на рынке пикапов в октябре и продал 428 автомобилей, что оказалось на 60% больше прошлогоднего результата продаж (268 авто). Toyota остается на втором месте с результатом 251 проданный пикап — это на 9,4% меньше, чем годом ранее (277 ед.). Результат на уровне Toyota показала и марка Mitsubishi — 251 пикап. При этом рост продаж пикапов Mitsubishi составил 77% к результату за октябрь прошлого года (142 ед.). В прошлом месяце в России был продан также 141 пикап «ВИС» (-22%), 80 пикапов Volkswagen (+8%), 35 пикапов марки Isuzu (+289%) и 22 пикапа « Мерседес ».

С начала года и по октябрь включительно, как отмечается в отчете «Автостат Инфо», рынок новых пикапов в РФ показывает прирост продаж на 37%. В количественном выражении объем реализации таких машин составил 11 400 ед. против 8297 ед., реализованных годом ранее.