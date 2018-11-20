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Новый Kia Soul показали на тизерах
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Новый Kia Soul показали на тизерах 

CarClub 5 часов назад
Фото: Kia
Компания Kia распространила два тизерных изображения хэтчбека Kia Soul третьей генерации. Автомобиль покажут широкой публике на моторшоу в Лос-Анджелесе, которое открывается для прессы 28 ноября.
Вид спереди намекает на радикально изменившийся вид передней оптики. Судя по всему, на «Соуле» применят входящие в моду «многоэтажные» фары. Обратите внимание и на одну из возможных цветовых схем: белый кузов с красной крышей и корпусами зеркал. Впрочем, двухцветной окраской Kia Soul щеголял и прежде.
Kia 
Фотография кормы показывает, что в целом очертания кузова останутся теми же, что и у двух предшественников. Soul останется «кубиком» с узкими вертикальными фонарями. Новый элемент — черная вставка на задней стойке, создающая эффект парящей крыши, тоже очень модный сейчас.
По предварительным данным, в линейке модели останутся все нынешние варианты: бензиновые атмосферники, турбомотор для заряженной версии и чистый электромобиль для поборников экологии.
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