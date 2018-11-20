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«УАЗы» будут заводиться при минус 50 °С
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«УАЗы» будут заводиться при минус 50 градусах 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», будет поставлять суперконденсаторные модули Ульяновскому автомобильному заводу. Суперконденсаторы обеспечат запуск двигателя при температурах до -50° Цельсия и позволят эксплуатировать автомобили в суровых климатических условиях, в том числе за полярным кругом.
Как заявляют в «Росэлектронике», модули снизят нагрузку на штатный аккумулятор и помогут запустить двигатель даже при полностью разряженной батарее. Суперконденсаторы устойчивы к перепадам температур, а их срок службы составляет 12 лет. Производством модулей займется «Инженерно-маркетинговый центр концерна „Вега“, выпускающий аналогичную продукцию для использования на транспорте и в бытовой электронике.
Суперконденсатор, или ионистор, по своим характеристикам занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источником тока, например, аккумулятором. Среди преимуществ суперконденсаторов: малая деградация, длительный срок службы, небольшая масса и устойчивость к многократным перегрузкам.
В мая текущего года при производстве автомобилей UAZ стали использовать новый катафорезный грунт американской компании PPG. По заявлению производителя, он позволит увеличить коррозионную стойкость кузова в два раза. Кроме того, на все внедорожники марки теперь наносят дополнительный защитный слой лака.
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