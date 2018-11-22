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Видео: Hyundai Palisade получит зимний режим движения 

Motor.ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: Hyundai
Компания Hyundai показала, как инженеры испытывают прототипы большого кроссовера Palisade в условиях низких температур. Зимняя часть тестов вседорожника проходит на замерзшем озере недалеко от шведского города Арьеплуг рядом с полярным кругом.
Цель испытаний — проверка эффективности зимнего режима работы системы контроля тяги. В случае пробуксовки или диагонально вывешивания кроссовер перераспределяет момент на загруженное колесо, тем самым позволяя проезжать сложные участки маршрута. Роль межколесных блокировок, вероятно, выполняет система курсовой устойчивости, подтормаживающая буксующее колесо.
Внешность Hyundai Palisade раскрыли чуть раньше. Первая официальная фотография Hyundai Palisade оказалась в распоряжении издания «Авторевю» через несколько дней после анонса имени нового кроссовера. По предварительной информации новый корейских флагман получит двигатель V6 и восьмидиапазонный «автомат».
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Hyundai , Авторевю , Бортжурнал
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