Видео: Hyundai Palisade получит зимний режим движения

Компания Hyundai показала, как инженеры испытывают прототипы большого кроссовера Palisade в условиях низких температур. Зимняя часть тестов вседорожника проходит на замерзшем озере недалеко от шведского города Арьеплуг рядом с полярным кругом.

Цель испытаний — проверка эффективности зимнего режима работы системы контроля тяги. В случае пробуксовки или диагонально вывешивания кроссовер перераспределяет момент на загруженное колесо, тем самым позволяя проезжать сложные участки маршрута. Роль межколесных блокировок, вероятно, выполняет система курсовой устойчивости, подтормаживающая буксующее колесо.