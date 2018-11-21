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Volkswagen вывел на тесты купеобразный внедорожник Teramont 

Car.ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: Car.ru
Немецкий Volkswagen тестирует серийную модель купеобразного кроссовера, который сделан на платформе Teramont.
В интернете уже гуляют новые снимки, которые сделали на тестах в КНР.
Фотографии показывают нам, что дизайн серийного выпуска сделали в стилистике концепта Atlas Cross Sport, дебютировавшем этой весной на автошоу в Нью-Йорке.
Правда, это авто будет иметь чуть измененную заднюю оптику.
Прототип 5-местного внедорожника отличается от 7-местного Teramont/Atlas дизайном кузова, измененной радиаторной решеткой, иной оптикой и бамперами, а также 22-дюймовыми дисками колес из легких сплавов.
Внутри купеобразного кроссовера сенсорная панель мультимедийного комплекса, которая управляет климатической установкой машины.
Концептуальная модель в движение приводится гибридным силовым агрегатом: 3,6-л. атмосферным мотором VR6 на 276 лошадиных сил, 2-х электродвижков и литий-ионной батареей на 18 кВтч, которая легко заряжается от обычной розетки.
Автомобиль полноприводный.
Совокупная мощность прототипа — 359 лошадиных сил. До сотни Volkswagen разгонится за 5,4 сек., крейсерская скорость — 209 километров в час. Электротяга позволит автомобилю проехать чуть более 40 километров.
Серийный кроссовер купе для рынка Поднебесной получит 2,0-л. бензомотор TSI на 186 или 220 лошадиных сил. Не исключено, что к нему добавят 2,5-л. турбодвижок на 299 "лошадей". В паре с ним поработает 7-диапазона роботизированная коробка DSG7.
Премьера купеобразного внедорожника пройдёт в этом году.
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Volkswagen , Бортжурнал
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