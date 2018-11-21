Volkswagen вывел на тесты купеобразный внедорожник Teramont

Немецкий Volkswagen тестирует серийную модель купеобразного кроссовера, который сделан на платформе Teramont.

В интернете уже гуляют новые снимки, которые сделали на тестах в КНР.

Фотографии показывают нам, что дизайн серийного выпуска сделали в стилистике концепта Atlas Cross Sport, дебютировавшем этой весной на автошоу в Нью-Йорке.

Правда, это авто будет иметь чуть измененную заднюю оптику.

Прототип 5-местного внедорожника отличается от 7-местного Teramont/Atlas дизайном кузова, измененной радиаторной решеткой, иной оптикой и бамперами, а также 22-дюймовыми дисками колес из легких сплавов.

Внутри купеобразного кроссовера сенсорная панель мультимедийного комплекса, которая управляет климатической установкой машины.

Концептуальная модель в движение приводится гибридным силовым агрегатом: 3,6-л. атмосферным мотором VR6 на 276 лошадиных сил, 2-х электродвижков и литий-ионной батареей на 18 кВтч, которая легко заряжается от обычной розетки.

Автомобиль полноприводный.

Совокупная мощность прототипа — 359 лошадиных сил. До сотни Volkswagen разгонится за 5,4 сек., крейсерская скорость — 209 километров в час. Электротяга позволит автомобилю проехать чуть более 40 километров.

Серийный кроссовер купе для рынка Поднебесной получит 2,0-л. бензомотор TSI на 186 или 220 лошадиных сил. Не исключено, что к нему добавят 2,5-л. турбодвижок на 299 "лошадей". В паре с ним поработает 7-диапазона роботизированная коробка DSG7.

Премьера купеобразного внедорожника пройдёт в этом году.