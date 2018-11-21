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Продажи Bentley в России выросли на четверть 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Фото: Bentley Motors
Продажи новых автомобилей Bentley в России за январь — октябрь выросли на 27% и составили 217 штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
Самой популярной моделью этого бренда в России является кроссовер Bentayga. Так, за десять месяцев было куплено 156 таких машин, что составляет свыше 70% от всего объема проданных Bentley на территории РФ.
При этом, по данным «Автостата», более половины всех автомобилей Bentley куплено в Москве (116 штук). В Санкт-Петербурге продано 25 машин, в Подмосковье — десять, а в Краснодарском крае — шесть.
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