Продажи Bentley в России выросли на четверть

Продажи новых автомобилей Bentley в России за январь — октябрь выросли на 27% и составили 217 штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Самой популярной моделью этого бренда в России является кроссовер Bentayga. Так, за десять месяцев было куплено 156 таких машин, что составляет свыше 70% от всего объема проданных Bentley на территории РФ.

При этом, по данным «Автостата», более половины всех автомобилей Bentley куплено в Москве (116 штук). В Санкт-Петербурге продано 25 машин, в Подмосковье — десять, а в Краснодарском крае — шесть.