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LADA вошла в число самых продаваемых брендов в мире 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Отечественный бренд LADA попал в список самых продаваемых автомобилей в мире. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Focus2move.
LADA заняла 48-ю строчку в топ-50 мировых лидеров, улучшив свои прошлогодние результаты на три позиции. За девять месяцев 2018 года "АвтоВАЗ" реализовал почти 286 тысяч автомобилей данной марки, за год увеличив объемы продаж на 21 процент.
Первое место в рейтинге досталось компании Toyota с результатом около 6,5 миллиона проданных автомобилей. Вторым стал Volkswagen: с января по сентябрь бренду удалось реализовать около 5,22 миллиона единиц техники. Замыкает тройку лидеров Ford с тиражом чуть более 4 миллионов автомобилей.
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Lada , Toyota , Volkswagen , Автоваз , Ford , Бортжурнал
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