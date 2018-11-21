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Проблемы нового Jeep Wrangler: владельцы массово пожаловались на удары и вибрации 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Новоявленные обладатели внедорожника жалуются на сильные вибрации в рулевом механизме.
На сайте Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) размещено порядка двух сотен обращений с данной проблемой. Обладатели внедорожника говорят, что на скоростях выше 70 миль/ч (112 км/ч) при проезде неровностей в рулевом механизме возникают удары и вибрации. Эти случаи уже привлекли внимание двух представителя Конгресса США, которые попросили NHTSA разобраться в причинах. В управлении уже заметили, что "вобблинг", при котором водитель не теряет контроль над автомобилем, не появляется вдруг и неожиданно.
В Fiat Chrysler Automobiles не видят причин для паники и говорят, что подобное явление — обычное дело для машин с передней балкой моста. Производитель отмечает, что эффект можно уменьшить, заменив изношенные элементы рулевого управления, отбалансировав колеса или установив новый рулевой демпфер. Вот только о каком износе может идти речь, ведь автомобиль совсем новый…
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Fiat , Chrysler , Конгресс США , Бортжурнал
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