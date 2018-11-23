Представлен самый быстрый автомобиль с двигателем от BMW

Его сделала южноафриканская компания Bulder Motorsport.

Автомобиль специализируется на дрэг-заездах на дистанции в четверть мили (это примерно 402 метра). Он был представлен на ралли World Cup Finals: Import vs Domestic 2018.

Известно, что транспорт относится к классу Pro-Mod. В американской градации он занимает третье место по параметрам мощности.

Машина оснащена турбированным двигателем S83, стоявшим до этого на BMW M5 . Но еще раньше мотор находился в распоряжении BMW 3 серии . Уже тогда мотор выжимал 1300 лошадиных сил. Нынешняя его мощность после тюнинга неизвестна.

Дистанцию автомобиль от Bulder Motorsport преодолевает за 6 секунд. На финишном отрезке транспорт способен разогнаться до 320 километров в час. Поэтому эксперты его уже назвали самым быстрым среди тех, на которых установлен мотор от BMW.