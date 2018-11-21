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Видео: самый быстрый автомобиль с двигателем BMW 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Budler Motorsport из Йоханесбурга, специализирующаяся на постройке стрит-родов и драгстеров, привезла на гонку World Cup Finals: Import vs Domestic 2018, пожалуй, самый быстрый автомобиль с двигателем BMW. Он проезжает дистанцию в четверть мили (402 метра) за шесть секунд со скоростью на финише более 320 километров в час.
Драгстер класса Pro Mod, третьем по мощности после Top Fuel и Funny Car в Американской Национальной ассоциации хот-родов (NHRA), оснащен турбированным двигателем S38 от BMW M5 (E34). Раньше этот агрегат стоял на BMW 3 серии (E30), где его мощность составляла 1300 лошадиных сил. Сколько сейчас выдает мотор не сообщается.
Летом немецкое ателье Boba Motoring показало самый быстрый Volkswagen Golf с «роботом» DSG. Слипер оснащен двухлитровым турбомотором с нагнетателем от Extreme Tuners и головкой блока цилиндров NG-Motorsports. По слухам, отдача двигателя составляет около 1200 лошадиных сил.
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BMW M5 , Volkswagen Golf , BMW , Volkswagen , BMW 3 серия , Бортжурнал
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