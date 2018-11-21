ГИБДД хочет приравнять лекарства к алкоголю

Эффект от употребления ряда лекарств могут приравнять к алкогольному или наркотическому опьянению в рамках борьбы с пьянством за рулём. Список запрещённых препаратов разработает ГИБДД совместно с Минздравом

За нахождение за рулём под воздействием лекарственных препаратов из чёрного списка будут привлекать к административной ответственности, рассказал RT начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков

«Время пришло. В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Мы предлагаем восполнить этот пробел», — отметил сотрудник ведомства.

Он также рассказал, что Госавтоинспекция ужесточит правила возврата водительского удостоверения, изъятого из-за пьяной езды. Чтобы вернуть права, нарушителям необходимо предоставить в управление медицинскую справку с заключением нарколога и психиатра.

«Мы провели выборочную проверку таких справок в Москве и выяснили, что довольно большой процент из них — липовые. Обязательные анализы бы помогли бы как-то решить проблему», — пояснил Быков.

Как писал News.ru, ранее кабмин одобрил законопроекты, признающие водителей, которые скрылись с места аварии, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, обязательное медосвидетельствование теперь не потребуется, его заменит «совокупность иных доказательств».