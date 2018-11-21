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Составлен ТОП-5 внедорожников с лучшей проходимостью 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Российские автомобильные аналитики составили список самых востребованных внедорожных машин, отличающихся высокими показателями проходимости на различных участках дорог.
Лидером рейтинга по праву стал американский внедорожник Hummer H1. В ходе эксплуатации данного автомобиля он не раз показывал высокий уровень проходимости даже в самых труднодоступных участках дорог. Более того, положительной стороной машины является погружение под воду, без каких-либо последствий, как для автомобиля, так и для водителя с пассажирами.
На втором месте расположился Jeep Wrangler, который смог продемонстрировать высокие показатели надежности в ряде испытаний, а также во время эксплуатации водителями. Замыкает тройку лидеров Land Rover Defender, произведенный британскими производителями транспортных средств. Машина идеально справляется со сложными участками дорог в тех участках, где его конкуренты не могут продолжить движение в связи со слабыми техническими параметрами.
На четвертом и пятом месте расположились Mercedes-Benz Gelandewagen и Toyota Land Cruiser соответственно. Каждая из моделей так же отличается высокими техническими параметрами. Объединяющим звеном для всех моделей является высокий уровень комфорта.
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Jeep , Land Rover Defender , Jeep Wrangler , Hummer H1 , Toyota , Toyota Land Cruiser , Rover , Hummer , Land Rover , Mercedes-Benz , Бортжурнал
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