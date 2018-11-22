Обновленный Nissan Murano демонстрирует новое лицо

Nissan Murano имеет обновленный внешний вид. А шпионские снимки дают нам немало информации по обновлениям.

Самое большое изменение в обновленном Nissan Murano — его переработанный передок с более агрессивным внешним видом. V-образная решетка по-прежнему очевидна, но, похоже, имеет другое обрамление.

Похоже, что дизайн берет некоторые детали от последних моделей Nissan, особенно от Maxima. Фары также имеют некоторые настройки: появились светодиодные ходовые огни.

Небольшие изменения сзади. Инженеры Nissan попытались скрыть задние фонари, но фотографии показывают, что оптика имеет немного другую компоновку.

Motor1.com

Салон не виден, но сделаем свои умозаключения. Для 2018 модельного года Nissan уже модернизировал Murano с пересмотренной центральной консолью и 8-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем.

Из характеристик японцы также добавили систему автоматического экстренного торможения и интеллектуальное оборудование предупреждения аварий. Кроме того, предупреждение о слепых зонах стало частью комплектации SV, а интеллектуальный круиз-контроль попал в пакет SL и SV Premium.

Сегодня Murano выпускается с 3,5-литровым V6-двигателем мощностью в 260 лошадиных сил (193 киловатт). По слухам, обновленный внедорожник получит новый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который производит 248 лошадиных сил.