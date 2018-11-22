Камера смотрит в карман: новый тип «разводки» на федеральных трассах

Мало кто из водителей знает, но уже год в России не действует запрет на использование автоматических средств фиксации нарушений на участках, где установлены временные ограничения. Это произошло после принятия новой версии Административного регламента, который вступил в силу 20 октября 2017 года. И это, в сочетании с частными камерами, привело к закономерному итогу: на наших дорогах появился новый тип ловушки.

Ноу-хау

Я пишу этот текст из Екатеринбурга, сюда я приехал на своем автомобиле. Путь в 2000 километров пролегал через две федеральные трассы: М7 и М5. Эти дороги обильно утыканы камерами, особенно их плотность высока по мере приближения к Москве и в Татарстане. Но к этому уже многие водители привыкли. А вот к тому, что камеры прячутся за временными «желтыми» знаками ограничения скорости — нет.

По самой трассе участков, помеченных как зона проведения работ, но на которых никаких работ не ведется, я насчитал больше десятка. Самый протяженный участок «ремонта» с ограничением «50» составил 19 километров. И в половине случаев радар-детектор начинал громко верещать, предупреждая о наличии камеры фиксации нарушений. Спустя пару сотен метров уже было видно частный автомобиль, который стыдливо прикрывал треногу, установленную рядом.

Мало кто из водителей знает, что эти треноги настроены не на стандартное ограничение скорости в 90 км/ч, а на временное — 50 км/ч. Поэтому, если вы проедете камеру со скоростью 70 км/ч и выше, то получите штраф в почтовый ящик. При этом никого не будет волновать, что никаких работ на дороге не проводится в помине, так как водитель обязан соблюдать требования знаков, в том числе и временных, а не задумываться об их происхождении.

На участке, где ремонта не велось, но было ограничение в 50 км/ч на протяжении 19 км я насчитал целых 5 частных камер. Две из них были установлены в моем направлении, а три в противоположном. Подавляющее число водителей ехали по обстановке, явно игнорируя странные ограничения. Не удивлюсь, если они уже получили приглашение пройти в кассу.

Выхода нет?

Как защититься от подобного развода? Юридически, скорее всего, никак. Согласно ПДД, вы обязаны соблюдать требования дорожных знаков и разметки. Временные знаки имеют приоритет над обычными. И сейчас, не наведя порядок в части установки временных ограничений, за исполнением откровенно психоделичных требований следят частные камеры. Например, в Свердловской области частная компания — оператор этих камер, получает около 270 рублей с каждого штрафа, причем даже в том случае, если вы его не заплатите (за вас заплатит бюджет).

Водителям, которые ездят на дальние расстояния, я крайне рекомендую использовать радар-детектор в сочетании со специальным мобильным приложением, предупреждающим о камере на пути. И это не для того, чтобы нарушать, а для того, чтобы не попадать в такие подлые ловушки, которые в большом количестве расставлены для тех, кто привык доверять своим глазам. Окупается устройство с учетом большого числа желающих залезть вам в кошелек довольно быстро. Думаю даже, что с одной длинной поездки.