Линейка Audi не досчитается двух новинок

Производитель отказался от идеи четырёхдверного TT и «заряженной» модификации A1 Sportback.

Audi TT сменит генерацию в ближайшие два года. Сначала в компании думали расширить семейство TT: наряду с двухдверными купе и родстером в линейке мог появится лифтбек или седан с дизайном по мотивам прототипа Audi TT Sportback, который был представлен в Париже ещё в 2014 году. Позднее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Ауди и вовсе откажется от «двухдверок», оставив лишь растянутый вариант. Однако, как оказалось, ни одно из ожиданий не оправдается.

Как сообщает CarAdvice со ссылкой на директора по коммуникациям Audi Петера Оберндорфера, компания действительно в своё время думала о расширении семейства TT четырёхдверной версией, но отказалась от этой идеи. Причина — практичность не соответствует имиджу модели.

Также на это решение повлиял и кризис, ведь бренд Audi принадлежит концерну Volkswagen , который в 2016 году серьёзно пострадал из-за «дизельгейта». Напомним, это скандал, связанный с нелегальным ПО, которое позволяло машинам с дизельными моторами обходить нормы по уровню вредных выбросов. В итоге бюджет Audi сократился, что и привело к экономии на новом поколении TT.

Простора для фантазий больше не осталось: по словам Петера Оберндорфера, TT и после смены генерации будет представлен лишь двухдверными купе и родстером. Но компании придётся подумать над тем, как разжечь интерес к этим спорткарам, ведь в Европе продажи модели падают. Так, за январь-сентябрь 2018 года было продано 9 748 экземпляров, что на 25,6% меньше, чем в прошлом году. В то же время у конкурента от BMW — 2 series — продажи выше: за первые девять месяцев реализовано 25 386 шт., что превышает прошлогодний показатель на 11,3%.

Между тем, Audi может не досчитаться не только четырёхдверного TT: «под нож» попала «заряженная» версия нового Audi A1 Sportback — S1. По словам Петера Оберндорфера, платформа хэтчбека (теперь это MQB-A0) не рассчитана на создание такой модификации. Он напомнил, что разработка S1 прошлого поколения («тележка» — PQ25) обошлась компании очень дорого, и намекнул, что сейчас производитель не может себе этого позволить.

Но при этом по словам топ-менеджера, Audi A1 всё же получит какую-то новую модификацию, которая будет представлена в конце следующего года. Подробнее о ней он не рассказал, заверив только, что будет не кроссовер Q1. Не исключено, что Ауди покажет «внедорожную» версию A1 Allroad.

Audi A1 сменил генерацию в июне 2018 года. Хэтчбек оснащается бензиновыми моторами объёмом 1,0 л (95 и 116 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (200 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями. Продажи новинки стартовали в Европе в прошлом месяце.

На рынке модель в целом чувствует себя уверенно. В Европе за первые девять месяцев 2018 года было продано 63 240 Audi A1, что лишь на символический 1% меньше, чем в прошлом году. Хотя Mini Hatch за тот же период разошёлся тиражом 98 333 шт. (спад — 6%).

В России Audi A1 на сегодняшний день не представлен, однако «двухдверку» TT купить можно. По данным нашего каталога, в Москве за этот спорткар просят не меньше 2 865 000 рублей.