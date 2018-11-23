Супергибрид Mercedes-AMG сделают легче и мощнее

Компании Mercedes-AMG пришлось отложить запуск в серию гиперкара One из-за проблем с адаптацией формульной силовой установки. Кроме того, по информации, полученной из анонимных источников, стало известно, что инженеры намерены сделать гибридную двухдверку легче и мощнее.

Об этом пишет The Supercar Blog со ссылкой на инсайдеров. По слухам, масса товарного супергибрида не превысит 1350 килограммов, а мощность станет немного выше изначально запланированных 1054 лошадиных сил. Также для One разрабатывают пакет опций Motorsport, в состав которого войдет более экстремальная аэродинамика вкупе с возросшей отдачей силовой установки.

В компании уверены, что динамические характеристики супергибрида окажутся на высоком уровне: до 300 километров в час One будет разгоняться за 11 секунд. Поэтому намерены установить абсолютный рекорд Нюрбургринга для автомобилей с допуском на дороги общего пользования. Сейчас ведется активная подготовка к заезду.

Прототип супергибрида Mercedes-AMG Project One представили в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Двухдверку оснастили силовой установкой от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. В ее состав вошел 1,6-литровый турбомотор, восьмидиапазонная роботизированная коробка передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. По предварительной информации, суммарная отдача агрегата составит 1054–1248 лошадиных сил.