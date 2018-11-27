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Названы самые популярные хэтчбеки в России 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые распространенные модели хэтчбеков в России.
Первые пять строчек рейтинга заняла продукция "АвтоВАЗ". Лидером стала LADA 2109: в стране числится 850 тысяч таких автомобилей. Второе место досталось "четырнадцатой" модели с результатом 774 тысячи единиц техники. Третьей стал ВАЗ 2112: около 469 тысяч россиян отдают предпочтение этому автомобилю. На четвертой строчке расположилась "Ока": этой моделью владеет примерно 401 тысяча жителей страны. Замыкает топ-5 "восьмерка" — порядка 325 тысяч машин.
Самым популярным хэтчбеком среди иномарок стал Renault Sandero: автопарк этой модели насчитывает около 288 тысяч машин.
В десятку рейтинга также вошли LADA Kalina, Ford Focus, Daewoo Matiz и LADA Priora.
По данным "Автостата", по состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывается 8,5 миллионов хэтчбеков. На их долю приходилось почти 20 процентов от общей численности легковых автомобилей в стране.
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Ford Focus , Lada , Lada Kalina , Lada Priora , Renault Sandero , Renault , Daewoo Matiz , ВАЗ 2112 , Автоваз , Бортжурнал
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