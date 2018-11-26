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«Его время прошло»: В сети назвали недостатки Toyota Land Cruiser Prado 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Известная модель Toyota Land Cruiser Prado является достаточно популярной на автомобильном рынке, но несмотря на это эксперты уверяют, что время популярности машины подходит к концу.
Владельцы автомобиля все чаще стали находить недоработки и недостатки японского внедорожника, который были незаметны ранее. Автомобильные эксперты, так же не остались в стороне и с профессиональной точки зрения расширили список проблем, которые могут возникать.
Машину по праву можно считать легендарным внедорожником, но высокая стоимость аксессуаров и комплектующих, являются одним из очевидных минусов, который преследует владельца на всем протяжении эксплуатации автомобиля.
Практика показывает, что очень часто из строя выходит коробка передач, стоимость которой является достаточно большой. Так же проблемы могут возникать с рамой кузова, стоимость которой более 800 тысяч рублей.
Головная оптика может выходить из строя на любом транспортном средстве, Land Cruiser не является исключением. В случае возникновения данных проблем придется заплатить более 360 тысяч рублей.
Тормозная система автомобиля считается идеальной, но только на новых моделях. С течением периода эксплуатации могут возникать сложности, которые потребуют осуществления ремонтных работ, стоимостью более 200 тысяч рублей.
Эксперты уверяют, что машина может эксплуатироваться в течении долгого времени без существенных затрат, но рано или поздно они все же понадобятся.
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Toyota Land Cruiser Prado , Toyota , Toyota Land Cruiser , Бортжурнал
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