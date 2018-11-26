В России отозвали кроссоверы Toyota

В ремонт отправят 423 экземпляра модели C-HR, которая появилась на российском рынке летом 2018 года.

Сервисная кампания затронет кроссоверы, проданные в период с 18 июня по 28 августа. Причиной отзыва стал заводской брак в Toyota C-HR : существует вероятность, что один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время сборки автомобилей на конвейере.

Обнаруженный дефект может привести к откручиванию болта и его потере. Это в свою очередь грозит повреждением компонентов задней тормозной системы или отсоединением задних колес.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в сервисных центрах будет выполнена бесплатная проверка болтов крепления подшипников задней ступицы и, при необходимости, их заменят на новые.

Напомним, в конце лета в России стартовала масштабная отзывная кампания Toyota из-за "взрывающихся" подушек безопасности Takata. Тогда в ремонт были отправлены 20 тыс. экземпляров Corolla, Auris, Yaris и Alphard.