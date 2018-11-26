Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отозвали кроссоверы Toyota 

Авторамблер 7 часов назад
Фото: Авторамблер
В ремонт отправят 423 экземпляра модели C-HR, которая появилась на российском рынке летом 2018 года.
Сервисная кампания затронет кроссоверы, проданные в период с 18 июня по 28 августа. Причиной отзыва стал заводской брак в Toyota C-HR: существует вероятность, что один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время сборки автомобилей на конвейере.
Обнаруженный дефект может привести к откручиванию болта и его потере. Это в свою очередь грозит повреждением компонентов задней тормозной системы или отсоединением задних колес.
Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в сервисных центрах будет выполнена бесплатная проверка болтов крепления подшипников задней ступицы и, при необходимости, их заменят на новые.
Напомним, в конце лета в России стартовала масштабная отзывная кампания Toyota из-за "взрывающихся" подушек безопасности Takata. Тогда в ремонт были отправлены 20 тыс. экземпляров Corolla, Auris, Yaris и Alphard.
Авторамблер: последние новости
Круче "Кортежа": россиянин поразил интернет своим лимузином "Гиперлайнер" Названы самые популярные кроссоверы в Москве и Петербурге Компании SsangYong предрекли скорый уход из России
Комментарии
Toyota C-HR , Toyota , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Mercedes-Benz готовит премьеры-2019
Дорожному «учителю» на Toyota отомстили за хамство4
Lexus UX: компактный, дерзкий и доступный1
Цены на бензин в России опять выросли1
Как бы выглядел советский седан ГАЗ-12 в 2018 году
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение