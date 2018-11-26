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Стали известны страны, где выгоднее всего владеть автомобилем 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Аналитический сайт Compare the Market сравнил стоимость владения автомобиля в разных странах. Специалисты компании проанализировали цену новой машины и годовые расходы на ее обслуживание, чтобы выбрать те места, где дешевле и дороже всего содержать автомобиль.
Исследователи сравнили цену автомобилей в шести сегментах рынка — от ситикара до вседорожника. В расчете учитывалась стоимость страховки, бензина, дорожный налог, ОСАГО и усредненная цена новой машины. В результате выяснилось, что, например, покупка и обслуживание кроссоверов дешевле всего в России, а больше всего придется платить жителям Индии, Голландии и Португалии.
Автомобили класса премиум оказались дешевле для покупателей из Мексики и России, а дороже всего для жителей Индии и Бразилии. Купить и обслуживать спорткар дешевле в Канаде, тогда как в Индии придется заплатить в два с половиной раза больше.
В феврале текущего года аналитическая компания INRIX составила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами. Самым «пробочным» городом в 2017 году стал Лос-Анджелес — в среднем его жители провели в пробках 102 часа. Второе место в рейтинге с результатом 91 час заняла Москва.
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