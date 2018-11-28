Представлен новый Porsche 911 (известны российские цены)

В преддверии автосалона в Лос-Анджелесе компания Porsche рассекретила новое поколение культового спорткара, которое получило заводское обозначение 992. Свое вдохновение инженеры и дизайнеры черпали в истории купе, но не забыли и о современных технологиях.

Внешностью новый Porsche 911 на первый взгляд почти не отличается от предыдущей генерации спорткара, однако получил не только ряд знаковых инноваций, но и полностью новый кузов, почти целиком выполненный из алюминия. К примеру, колесные арки купе стали больше, передняя часть увеличилась в ширину на 45 мм, а колесные диски теперь применяются разной величины — 20 дюймов на передней оси и 21 на задней.

К слову, проще всего опознать новый 911 именно по задней части, где появились увеличенный спойлер, новая оптика и тонкая светодиодная полоска, соединяющая фонари. В целом утверждается, что внешность купе должна вызывать ассоциации с моделями Porsche второй половины прошлого века, а о том, что это самый современный "девятьсот одиннадцатый", напомнят детали — например, утопленные в кузовные панели дверные ручки, выдвигающиеся "по требованию" при помощи электроприводов, или ультрасовременные матричные фары.

Бросающихся в глаза изменений в архитектуре интерьера куда больше. Например, полностью переработана передняя панель, где появился 10,9-дюймовый экран мультимедийной системы и почти полностью исчезли физические кнопки (сохранен только ряд из пяти переключателей под монитором). Два безрамочных дисплея интегрированы и в панель приборов, но ее основным элементом все же остался аналоговый указатель — внушительный циферблат тахометра расположен посередине. Porsche 911 обзавелся и новым рычажком переключения режимов трансмиссии, а ее роль отныне исполняет восьмиступенчатый робот с двумя сцеплениями вместо прежнего семиступенчатого PDK. К слову, в Porsche уже пообещали реверанс в сторону поклонников механических коробок, но не уточнили, когда именно он будет сделан.

Пока Porsche рассекретила характеристики только двух версий — Carrera S и Carrera 4S, и обе они стали мощнее и быстрее. Модернизированный шестицилиндровый оппозитник объемом 3,0 л получил доработанную систему впрыска и турбины с изменяемой геометрией, и в итоге развивает 450 л.с. — на 30 л.с. больше, чем раньше. Porsche 911 Carrera S теперь ускоряется до 100 км/ч за 3,7 с, а полноприводный 4S — за 3,6 с, то есть, на 0,4 с быстрее машин предыдущей генерации (и могут быть еще на 0,2 с быстрее с пакетом Sport Chrono). Показатели максимальной скорости выросли до 308 и 306 км/ч соответственно.

Что касается новых систем и технологий, то спорткар обзавелся, к примеру, онлайн-навигацией с функцией "роевого интеллекта" — электроника способна учитывать в своей работе данные, полученные от других 911. Система распознавания пешеходов и животных способна дать сигнал к экстренному торможению и ночью, так как снабжена тепловизором. Список режимов движения пополнился режимом Wet для мокрой дороги. Кроме того, в Porsche придумали несколько цифровых сервисов специально для владельцев 911 — скажем, Porsche Road Trip для планирования путешествий или Porsche Impact, при помощи которого каждый водитель спорткара может выяснить, какой именно вред окружающей среде он нанес, и как его можно возместить.

До появления новинок в России осталось примерно полгода, но дилеры прием заказов уже начали. За новый Porsche Carrera S придется заплатить как минимум 7 749 000 рублей (почти на 700 000 рублей дороже предыдущего поколения), а полноприводный 4S оценен в минимальные 8 199 000 рублей.