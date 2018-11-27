Компания ZF представила наружную подушку безопасности

На открывшемся в Германии форуме Airbag 2018 немецкая компания ZF представила концепцию нового типа подушки безопасности.

Новая технология призвана защитить седоков в автомобилей при боковых столкновениях. Большая подушка надувается снаружи кузова, закрывая зону дверей, за мгновение до удара в бок. Компания ZF заявляет, что уже проведённые тесты показали, что боковая наружная подушка позволяет уменьшить тяжесть травм на 40%.

Как отмечают разработчики, такая технология будет особо актуальна для беспилотных автомобилей, в которых посадка пассажиров может отличаться от традиционной.