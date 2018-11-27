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Компания ZF представила наружную подушку безопасности 

Wroom.ru 13 часов назад
Фото: ZF
На открывшемся в Германии форуме Airbag 2018 немецкая компания ZF представила концепцию нового типа подушки безопасности.
Новая технология призвана защитить седоков в автомобилей при боковых столкновениях. Большая подушка надувается снаружи кузова, закрывая зону дверей, за мгновение до удара в бок. Компания ZF заявляет, что уже проведённые тесты показали, что боковая наружная подушка позволяет уменьшить тяжесть травм на 40%.
Как отмечают разработчики, такая технология будет особо актуальна для беспилотных автомобилей, в которых посадка пассажиров может отличаться от традиционной.
Внедрения боковой наружной подушки на серийных моделях в скором будущем ждать не стоит. Между тем, на некоторые автомобили уже устанавливают наружный «аирбег» вдоль нижней кромки лобового стекла — для защиты сбитого пешехода от жёсткого удара (пионером стал хэтчбек Volvo V40, дебютировавший в 2012 году).
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Volvo , Volvo V40 , Бортжурнал
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