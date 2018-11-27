В «Лаборатории Касперского» рассказали о риске атак хакеров на автомобили

"Сейчас, наверное, все крупные физические системы — от заводов и пароходов до автомобилей — управляются компьютерными системами, которые еще и напрямую или опосредовано соединены с интернетом. Как думаете, сколько компьютеров стоит в машине? Шестьдесят в среднем. Каждый чем-то управляет, и каждый теоретически может быть подвержен внешней кибератаке", — сказал Моисеев.

По его словам, компания в настоящее время работает с несколькими автопроизводителями, в первую очередь, в Европе. "Названия, к сожалению, не разглашаем. В первую очередь наши специалисты проводят аудит внутренних устройств автомобилей, насколько они уязвимы", — отметил собеседник агентства.

В прошлом году в своем прогнозе на 2018 год "Лаборатория Касперского" предположила, что хакеры могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к интернету системы, в том числе автомобили. Например, злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля.