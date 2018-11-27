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В «Лаборатории Касперского» рассказали о риске атак хакеров на автомобили 

РИА Новости + ещё 4 7 часов назад
Фото: YouTube
Около 60 компьютеров установлено в автомобиле, каждый из них теоретически может быть атакован извне, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" Александр Моисеев.
"Сейчас, наверное, все крупные физические системы — от заводов и пароходов до автомобилей — управляются компьютерными системами, которые еще и напрямую или опосредовано соединены с интернетом. Как думаете, сколько компьютеров стоит в машине? Шестьдесят в среднем. Каждый чем-то управляет, и каждый теоретически может быть подвержен внешней кибератаке", — сказал Моисеев.
По его словам, компания в настоящее время работает с несколькими автопроизводителями, в первую очередь, в Европе. "Названия, к сожалению, не разглашаем. В первую очередь наши специалисты проводят аудит внутренних устройств автомобилей, насколько они уязвимы", — отметил собеседник агентства.
В прошлом году в своем прогнозе на 2018 год "Лаборатория Касперского" предположила, что хакеры могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к интернету системы, в том числе автомобили. Например, злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля.
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Александр Моисеев , Лаборатория Касперского , РИА Новости , Бортжурнал
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