Эксперты раскритиковали идею сменить цвет дорожной разметки

Эксперты, опрошенные РИА Новости , комментируя идею изменить цвет сплошных разделительных полос с белого на желтый, считают, что главное — чтобы разметка, запрещающая выезд на встречную полосу, была нанесена, а состояние дорожного покрытия позволяло ее увидеть — в таком случае ее цвет не играет значительной роли.

"Дело не в цвете разметки, а в том, насколько она видна, различима под грязью, под снегом, не стерта ли она. И насколько водители готовы соблюдать требования этой разметки. Будь она белой, будь она желтой, будь она оранжевой — если она хорошо видна, то неважно, какого она цвета", — сказал РИА Новости президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Заместитель руководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в целом придерживается той же позиции. По его мнению, более яркая разметка может положительно сказаться на дорожном движении, но основная проблема российских дорог заключается в том, что разметки иногда нет вообще, или она не видна из-за плохого качества уборки дорожного покрытия.

"Да, разметка должна быть видна, ее нужно выделять отдельным цветом, но самое главное — чтобы эта разметка вообще существовала. Потому что большинство дорожно-транспортных происшествий и административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, связаны именно с тем, что этой разметки вообще не видно, и она не нанесена или нанесена плохо, либо же дорожное покрытие должным образом не убирается, и она просто скрыта. При выполнении условий по содержанию дорожного покрытия в должном состоянии, безусловно, цветовое выделение такой важной разметки, связанной с запретом выезда на полосу встречного движения, несомненно, отразится лучше на безопасности дорожного движения", — сказал Клевцов.