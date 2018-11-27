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Mercedes-Benz научит беспилотники общаться с людьми 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz представила прототип системы световой индикации для беспилотников, которая в будущем позволит автомобилям «общаться» с пешеходами и другими участниками движения. Она состоит из набора светящихся полосок бирюзового цвета, сигнализирующих о намерениях автомобиля и его маневрах.
Автономное управление станет неотъемлемой частью будущего, считают в Daimler. Поэтому очень важно создать между человеком и беспилотником доверительные отношения. «Люди должны быстро и с должной долей уверенности определять, что будет делать беспилотник, — говорит штатный футуролог Daimler Александр Манковский — Автомобиль должен показать свои намерения так, чтобы их можно было понять на уровне интуиции».
360-градусная система индикации, установленная на Mercedes-Benz S-Class, использует для связи с пешеходами и водителями световые полоски. Те, что размещены на лобовом стекле, решетке радиатора, в фарах, боковых зеркалах и нижних секциях стекол, используются для уведомления о движении автомобиля в автономном режиме. Блок на крыше информирует о следующих действиях беспилотника. Так, медленные вспышки свидетельствует о том, что автомобиль тормозит. Кроме того, светотехника на крыше «отслеживает» движения пешеходов, сообщая о том, что беспилотник их видит.
О начале движения беспилотник уведомляет соответствующей световой индикацией, раскладыванием зеркал, поднятием передней, а затем задней части кузова. По замыслу инженеров, эти движения должны напоминать живое существо, которое просыпается и потягивается.
Работы в области контакта беспилотников с людьми также ведет Jaguar Land Rover. В августе компания представила экспериментальную автономную капсулу, оснащенную виртуальными глазами, которые призваны имитировать зрительный контакт между пешеходом и водителем.
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Jaguar , Rover , Daimler , Land Rover , Mercedes-Benz , Бортжурнал
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