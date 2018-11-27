Хэтчбек Lada XRay стал дешевле и просторнее

«АвтоВАЗ» объявил о начале продаже обновленного хэтчбека Lada XRay. Автомобиль в базовом оснащении теперь стоит на 40 тысяч рублей дешевле — от 589,9 тысячи рублей.

Для «ИксРэя» 2019 модельного года на 25 миллиметров увеличили длину салона, добавив простора задним пассажирам. Это было сделано за счет нового дивана второго ряда: он сдвинут назад и немного вниз.

Также был пересмотрен список комплектаций. Базовый вариант — Standard — предлагается только с мотором 1.6 и «механикой». В его оснащение входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, передние электростеклоподъемники, центральный замок, борткомпьютер и 15-дюймовые штампованные диски.

Вторая версия называется Classic, которая представляет собой переименованный вариант Optima и стоит при этом по-прежнему — 629 900 рублей.

Комплектацию Comfort можно заказать не только с мотором 1.6, но и 1,8-литровым агрегатом. Цены на нее начинаются от 687,9 тысячи рублей, что почти на три тысячи рублей дешевле, чем ранее. В оснащение версии входит кондиционер, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, задние электростеклоподъемники, а также электропривод и обогрев наружных зеркал.

Топовый вариант Luxe оценивается минимум в 743,9 тысячи рублей, а с пакетом опций Prestige — от 772,9 тысячи рублей. У таких машин есть мультимедийный комплекс с навигатором, круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя.