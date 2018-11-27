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Audi анонсировала премьеру первого электрического седана 

Авторамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Новинка будет представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе в статусе концепта. Пока же немецкая компания предлагает попытаться рассмотреть автомобиль на видео-тизере.
И хотя на первый взгляд ролик кажется неинформативным, то на деле это не так. Уже известно, что седан получил название e-tron GT, а очертаниями он схож с серийной Audi A7. Также можно разглядеть оптику — она выполнена в том де стиле, что у недавних A6 и A8.
Что же касается платформы для новинки, то тут единого мнения пока нет. Одни предполагают, что электромобиль построен на "фольцвагеновской" архитектуре MEB, другие же считают, что "тележку" позаимствовали у Porsche Taycan — Premium Platform Electric.
В пресс-службе Audi сообщили, что сборку серийного e-tron GT планируется начать в 2020 году.
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