Ferrari построила для своего клиента уникальный спайдер

В Маранелло представлен уникальный спайдер под названием Ferrari SP3JC. Подробностей об этой машине мало, однако предполагается, что она построена по заказу бизнесмена Джона Коллинза , основателя компании по перепродаже классических спортивных автомобилей итальянской марки.

Суперкар построен в единственном экземпляре подразделением Special Projects. Судя по фотографиям, при постройке машины использовались элементы от суперкара Ferrari 812 Superfast и его предшественника F12berlinetta. Так, например, от старого купе взяты фары и элементы интерьера, а от нового — фонари.

Информации о технической начинке спайдера нет. Серийное купе 812 Superfast оснащается 800-сильным 12-цилиндровым атмосферником объемом 6,5 литра и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. «Сотню» суперкар набирает за 2,9 секунды.

Модель F12berlinetta имела 740-сильный мотор V12, а ее заряженная версия F12tdf — 780 сил. Первая из них способна достигать первых ста километров в час за 3,1 секунды, вторая — за 2,9 секунды.

Ранее была показана уникальная версия модели F12tdf, построенная по заказу основателя итальянского производителя суперкаров Pagani Горацио Пагани.