В Белоруссии нашли редчайшие «Жигули» — со штатным «автоматом»

Автолюбителям удалось найти очень редкий экземпляр жигулей ВАЗ-2105 в Белоруссии.

Основной особенностью этой модели является необычность модификации, производители установили на нее штатную автоматическую коробку передач. На сегодняшний день раритетный экспонат выставлен на продажу последним владельцем, который бережно ухаживал за машиной и осуществлял все необходимые работы, для того чтобы поддерживать техническое и эстетическое состояние автомобиля.

Модели с автоматической коробкой передач производились в 80 годы, для некоторых стран Европы, но несмотря на это, на сегодняшний день остались единицы таких машин. Официально известен тот факт, что отечественное предприятие «АвтоВАЗ» не производило такие модели, они создавались индивидуальными конструкторами.

Общий пробег выставленной на продажу машины составляет 120 километров, что достаточно немного, учитывая тот факт, что год производства модели 1986. Стоимость машины составляет 1 500 долларов. Наиболее ценной модель будет для коллекционеров, которые собирают раритетные машины.