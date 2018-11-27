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BMW 8-Sires прошел через тюнинг 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Взяться за работу решили мастера из AC Schnitzer, которые неоднократно трудились над представителями BMW в прошлом.
Объектом внимания мастеров на сей раз стали высота подвески и повышение потенциала двигателей. Первая доработка затронула бензиновый агрегат на 4,4 литра, который установлен на модификации M850i.
Заводская конструкция предполагает, что силовая установка способна развивать мощность в 523 лошадиные силы. Теперь же потенциал увеличен до 591 «лошадок».
Что же касается дизеля, то исходный вариант располагал 315 лошадиными силами. После доработок ресурс возрос до 374 единиц мощности.
Подвеска уменьшилась на 2 сантиметра спереди и на один сзади. При этом добавились колесные диски на 21 дюйм.
Можно также выделить и выхлопную систему с двумя отверстиями. Она подчеркивает звук, исходящий от автомобиля. Остается добавить, что презентация новинок намечена на декабрь этого года.
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