Автошколы взбунтовались против реформы экзамена на «права»

Межрегиональная ассоциация автошкол высказала крайнее возмущение на желание ГИБДД объединить в экзамене на водительское удостоверение упражнение и «площадка» и «город».

По заявлению руководителей ассоциации это крайне опрометчивый шаг, так как водители обязаны уметь передвигаться как в городе, так и на закрытых площадках, поэтому объединять эти два совершенно разных упражнения не стоит. Сотрудники ГИБДД в свою очередь говорят о том, что если молодой водитель сможет сдать городское движение, то проблем с площадкой у него быть не должно.

На сегодняшний день законопроект находится на детальном рассмотрении, что поможет понять необходимо его принимать или нет. Эксперты считают, что "площадку" все же нужно оставить, но несмотря на это необходимо изменить порядок выполнения упражнений на ней. То есть оставить несколько выбранных заданий, которые будут проверять водителей на наличие профессиональных навыков.

Более того, так же необходимо увеличить минимальное время приема экзамена по городскому маршруту, чтобы водитель мог успокоится и спокойно выполнить все действия, тем самым доказав свою подготовку и профессиональные знания.