Mazda3 2019 дебютирует в ​​Лос-Анджелесе

Итак, долгожданная премьера Mazda3 на автосалоне в Лос-Анджелесе вот-вот начнется.

После интриги Mazda наконец обнародовала гладкую форму последнего поколения Mazda3 на автошоу.

Японский автопроизводитель наделил автомобиль новыми функциями, в том числе представляет инновационный двигатель Skyactiv-X с зажиганием с искробезопасным сжатием.

К сожалению, Mazda только лишь подтвердила доступность двигателя Skyactiv-X в новой модели, но автопроизводитель пока не предлагает никаких спецификаций для этого. В зависимости от рынка, покупатели могут также получить обновленные варианты силовых установок 1.5-, 2.0— и 2.5-литровый Skyactiv-G, а двигатель оснащен настройками впускных портов и поршней, которые якобы улучшают экономию топлива и производительность.

В некоторых регионах будет доступен дизельный Skyactiv-D 1.8 с улучшенным впрыском топлива, который повышает эффективность. Трансмиссией с ними будут работать шестиступенчатые механика или автомат.

Автомобиль переднеприводный, но будет доступна и опция с передним приводом.

Новый Mazda3 доступен, как пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан. Верхний люк дает покупателям более изящный силуэт. А вообще седан имеет более четкие линии, чем у предшественника.

Из «внутренностей интерьера» можно выделить 8,8-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Головной дисплей по-прежнему доступен для передачи нужной и важной информации водителю.