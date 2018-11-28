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На испытаниях замечен Ford Focus 2020 года 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Репортеры стали свидетелями испытаний обновленного Ford Focus.
Полное впечатление о новинке не сформировано, поскольку прояснить отдельные детали мешает слой камуфляжа. С первого взгляда эксперты заметили, что Focus образца 2020 года повторяет во многих отношениях очертания Toyota Highlander.
В то же время внешние изменения не сильно отличаются от облика нынешнего представителя Ford. Обновления коснулись дизайна, расположения как передних, так и задних фар. Например, противотуманные огни переместят на передний бампер.
Известно, что тестируемый Ford Focus получит в свое распоряжение платформу CD6. В соответствии с предпочтениями, покупатели могут заказать для себя вариант с задним или полным приводом.
Об особенностях мотора нет достоверной информации. Вполне возможно, что это будет силовая установка на 2,3 литра. Однако ее мощность пока неизвестна.
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Ford Focus , Toyota Highlander , Toyota , Ford , Бортжурнал
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