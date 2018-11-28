На испытаниях замечен Ford Focus 2020 года

Репортеры стали свидетелями испытаний обновленного Ford Focus

Полное впечатление о новинке не сформировано, поскольку прояснить отдельные детали мешает слой камуфляжа. С первого взгляда эксперты заметили, что Focus образца 2020 года повторяет во многих отношениях очертания Toyota Highlander

В то же время внешние изменения не сильно отличаются от облика нынешнего представителя Ford . Обновления коснулись дизайна, расположения как передних, так и задних фар. Например, противотуманные огни переместят на передний бампер.

Известно, что тестируемый Ford Focus получит в свое распоряжение платформу CD6. В соответствии с предпочтениями, покупатели могут заказать для себя вариант с задним или полным приводом.

Об особенностях мотора нет достоверной информации. Вполне возможно, что это будет силовая установка на 2,3 литра. Однако ее мощность пока неизвестна.