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Гибрид Toyota Prius обновился и получил полный привод 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Motor.ru
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал обновленный гибрид Toyota Prius. Для модели доработали интерьер и салон, а также добавили систему полного привода под названием AWD-e (он был у «Приуса» и до этого, правда, только в Японии).
В новой трансмиссии на задней оси установлен дополнительный электромотор мощностью 7,2 лошадиные силы, который помогает автомобилю при старте с места и ускорении. При достижении 10 километров в час он отключается, и машина вновь становится переднеприводной.
Помимо этого, задний электромотор задействуется электроникой при проскальзывании передних колес или для стабилизации машины. Однако и в этом случае диапазон работы двигателя ограничен скоростью передвижения. Он может включаться только вплоть до 69 километров в час.
Основная силовая установка, выдающая 122 лошадиные силы, осталась прежней. «Приус» по-прежнему оснащается 1,8-литровым атмосферником мощностью 96 сил, электромотором спереди, вариатором и блоком батарей емкостью 6,5 ампер-часа. На полноприводных машинах литиевые аккумуляторы сменят никель-металлгидридые.
Внешне обновленный Prius можно узнать по новым фарам и бамперу, а также другим фонарям. В салоне машины появится 11,6-дюймовый вертикальный экран мультимедийной системы.
В России гибрид Toyota Prius сейчас предлагается по цене от 2 252 000 рублей за единственную комплектацию «Люкс».
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Toyota Prius , Toyota , Бортжурнал
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