Зачем отключать на зиму ABS: мнение автомобилистов

Каждый современный автомобиль укомплектован антиблокировочной системой, кратко ABS, но как оказалось некоторые автовладельцы отключают ее в зимнее время и возникает вопрос: зачем?

Логичного ответа на этот вопрос нет, так как отключать одну из систем безопасности безумие, но некоторые отечественные автомобилисты смогли привести довольно веский аргумент.

Как известно, ABS работает за счет импульсной работы тормозных колодок и распределения тормозного усилия и летом такая система работает без проблем. Но зимой, особенно при нечищеных от снега дорогах, система лишь увеличивает тормозной путь. Если отключить антиблокировку колес, то повысится эффект торможения, а перед колесами образуется даже небольшая преграда из снега и льда.

Однако самостоятельно ABS отключать чревато последствиями, которые предугадать невозможно и таким образом машина становится уязвима при определенных обстоятельствах, когда требуется правильно затормозить, в частности из-за падения эффективности торможения повышаются шансы заносов оси машины.