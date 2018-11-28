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В рейтинге самых популярных пикапов сменился лидер 

Авторамблер 34 минуты назад
Фото: Авторамблер
УАЗ "Пикап" в октябре был смещен с первой строчки тройки бестселлеров.
Агентство "Автостат" опубликовало инфографику о продажах автомобилей по сегментам по итогам прошлого месяца.
Впервые c мая этого года список самых продаваемых пикапов возглавил Toyota Hilux, который обошел лидера сентября — УАЗ "Пикап". Замкнул тройку Mitsubishi L200, обновленная версия которого вскоре поступит в продажу в России. Так, дилеры реализовали 305 экземпляров Hilux (+2%), 279 УАЗов (-54,3%) и 223 шт. L200 (+4,2%).
Аналитики отмечают серьезное падение проса на пикапы в стране. Всего в октябре было продано 957 таких автомобилей, что на 23,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Между тем, самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. В октябре было продано 65,7 тыс. кроссоверов и внедорожников, что достигает 44% от общего объема продаж новых автомобилей в стране. В тройку самых востребованных моделей входят Hyundai Creta (5 856 шт. ; -9,3%), Renault Duster (3 877 шт. ; -4,4%) и Volkswagen Tiguan (3 309 шт. ; +24,3%).
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Hyundai , Renault Duster , Toyota Hilux , Hyundai Creta , Toyota , УАЗ , Volkswagen , Renault , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Mitsubishi L200 , Бортжурнал
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