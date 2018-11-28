В рейтинге самых популярных пикапов сменился лидер

УАЗ "Пикап" в октябре был смещен с первой строчки тройки бестселлеров.

Агентство "Автостат" опубликовало инфографику о продажах автомобилей по сегментам по итогам прошлого месяца.

Впервые c мая этого года список самых продаваемых пикапов возглавил Toyota Hilux , который обошел лидера сентября — УАЗ "Пикап". Замкнул тройку Mitsubishi L200, обновленная версия которого вскоре поступит в продажу в России. Так, дилеры реализовали 305 экземпляров Hilux (+2%), 279 УАЗов (-54,3%) и 223 шт. L200 (+4,2%).

Аналитики отмечают серьезное падение проса на пикапы в стране. Всего в октябре было продано 957 таких автомобилей, что на 23,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.