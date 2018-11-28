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Российские чиновники соврали про хорошие дороги и признались в этом 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Дорожная инспекция ОНФ
Чиновники Магаданской области передали Министерству транспорта России ложные данные о состоянии дорог на Колыме. Об этом губернатор региона Сергей Носов доложил полномочному представителю в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, передает Regnum.
По словам главы области, в начале года региональные чиновники отчитались о том, что в хорошем состоянии 70,5 процента дорог Колымы, но это не так.
«Мы также просили обратить внимание: федеральная трасса «Колыма» — грунтовая, и уже около 150 километров этой трассы просто не соответствуют требованиям безопасности даже для грунтовых дорог. Не говоря о том, что у наших промышленников проблемы — современный транспорт грунтовые дороги не держат: запрещено выезжать», — заявил он.
В свою очередь Трутнев обещал дать поручения заново проверить состояние дорог в Магаданской области.
Ранее в Вольске (Саратовская область) обвалился участок дороги после размыва земли сточными водами из-за того, что там не оказалось канализационных труб. На их строительство с 2002 года выделили свыше миллиарда рублей. С 2013 года работы были приостановлены. В 2016-м подрядчик приказал закопать участок земли, так как, по его подсчетам, канализация не смогла бы работать. Трубы, которые оставили рядом, вскоре украли. Глава района заявил, что «сложно понять», кто несет ответственность за происшествие.
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Сергей Носов , Юрий Трутнев , Минтранс РФ , ИА REGNUM , Бортжурнал
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