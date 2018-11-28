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Hyundai разместил тизерное фото кроссовера Palisade 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
На фоне нового Hyundai Palisade позирует семеро людей.
Именно такое количество пассажиров может вместить в себя трехрядная новинка от Hyundai. С английского языка Palisade дословно переводится как «ряд прибрежных скал». Чем-то это напоминает группу островов в Калифорнии.
Hyundai
Известно, что Hyundai Palisade будет объединен общей платформой с Kia Telluride. Этот автомобиль был сравнительно недавно представлен в США.
Внешне автомобиль очень сильно схож с Hyundai Santa Fe с той лишь разницей, что добавился еще один ряд кресел сзади. Оптика, решетка радиатора, эмблема напоминают экстерьер Santa Fe.
Вполне возможно, что у Palisade будет основным передний привод. Полноприводная версия станет доступной клиентам за отдельную плату.
Изначально на машине будет установлен двигатель на 3,3 литра и с мощностью в 290 лошадиных сил. После возможно появление гибридной версии с суммарной мощностью в 400 «лошадей».
Дебют новинки состоится сегодня, 28 ноября, на автосалоне в Лос-Анджелесе. В продажу же Hyundai Palisade поступит в 2019 году.
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Hyundai , Kia , Hyundai Santa Fe , Бортжурнал
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