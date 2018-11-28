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Первые «живые» фото Mazda3 нового поколения слили в Сеть 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В преддверии мирового дебюта на автосалоне в Лос-Анджелесе Mazda3 четвертого поколения была представлена на специальном закрытом мероприятии. Об этом сообщил портал Mail. Авто. Первые «живые» фотографии новинки были опубликованы в Сети.
Новая Mazda3 доступна в виде седана и пятидверного хэтчбека.
Самая заметная разница между автомобилями в оконной линии. Хэтчбек также отличается массивной задней стойкой крыши и формой фонарей. Кроме того, для кузова этой модели производители предусмотрели специальный эксклюзивный оттенок серо-голубого металлика.
Седан на 20 сантиметров длиннее хэтчбека. На презентации было заявлено, что доступны станут фирменные элементы спортивного внешнего стайлинга.
Салон для обеих моделей общий — он выполнен в стиле лаконичности и минимализма.
При движении, водителю будет помогать продвинутый мониторинг усталости — система следит за мимикой, морганием и направлением взгляда водителя с помощью инфракрасной камеры, и если распознает признаки переутомления, то предлагает сидящему за рулем сделать перерыв.
Линейка двигателей новой Mazda3 состоит из бензиновых моторов серии Skyactiv-G (1,5, 2 и 2,5 литра), дизеля Skyactiv-D 1.8 литра, а также бензинового мотора серии Skyactiv-X, который впервые будет запущен в серию именно на новой «трешке».
Новая Mazda3 будет доступна для покупателей как с передним, так и с полным приводом. Коробки передач — автомат или механика, в любом случае будут иметь шесть ступеней.
Правда, пока что неизвестно, приедет ли новинка в Россию, и если все-таки появится на отечественном рынке, то когда и на каких условиях.
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