Профессионалы угоняют машины за считанные секунды. Вот как они это делают

В середине ноября специалисты МВД России предложили наносить на машины дополнительную маркировку для их идентификации. Впрочем, это коснется лишь тех автомобилей, чьи VIN-коды пострадали от коррозии или были перебиты злоумышленниками. Угонщики — давняя головная боль российской полиции: они постоянно совершенствуют мастерство, идут в ногу с научным прогрессом и регулярно обновляют свой арсенал технических средств. О наиболее распространенных из них «Ленте.ру» рассказала Ирина Нижельская, официальный представитель МВД России по Республике Татарстан. Недавно региональное ведомство даже выпустило специальный гид для автомобилистов.

Предупреждение

Данный текст не следует рассматривать как пособие для начинающих преступников. Напротив, его цель — познакомить читателей с приемами угонщиков и помочь им защитить свой автомобиль.

Перехватчики

Большинство современных охранных систем в автомобилях работает от брелков. Для угонщика верный способ попасть в машину — это перехватить код, который брелок шлет к сигнализации. Делается это при помощи особого прибора, код-граббера (похитителя кода), который бывает нескольких видов.

— Простой пример: водитель нажимает на брелок (речь идет о простых сигнализациях с единой кнопкой включения/выключения), чтобы поставить машину на охрану, но почему-то не получается, — объясняет Ирина Нижельская. — В это время один из видов код-граббера (с замещением) перехватывает и записывает код блокировки, посланный от брелка к охранной системе. Водитель снова нажимает на брелок, и код-граббер опять перехватывает и сохраняет на этот раз код разблокировки, а машине шлет записанный ранее. В итоге машина встает на охрану, хозяин уходит. А угонщику остается лишь отправить охранной системе сохраненный второй код — и все, автомобиль разблокирован.

Одно из «лекарств» против код-граббера с замещением — сигнализации, на брелках которых для включения и выключения охраны есть две разные кнопки. Впрочем, такая уловка вряд ли спасет от мануфактурного граббера — универсального похитителя кодов, внешне похожего на обычный брелок. Проблема в том, что многие производители используют один ключ шифрования для кодов всех моделей сигнализаций. Зная этот ключ, мануфактурный граббер способен распознать сигнализацию в эфире и управлять ею. Чем больше моделей сигнализаций может вскрыть прибор, тем он дороже.

— К охранным системам с пассивным принципом действия угонщики тоже нашли подход, — продолжает собеседница «Ленты.ру». — Такие сигнализации автоматически снимают машину с охраны, когда к ней подходит водитель с брелком. Допустим, автомобилист сидит в кафе; неподалеку от него садится злоумышленник с кейсом, в котором спрятан код-граббер с ретрансляцией. Прибор ловит сигнал от брелка водителя — и передает на граббер соучастника угона, находящегося рядом с машиной. Тот шлет сигнал на блок охранной системы — и все, автомобиль снят с охраны.

Старая школа

Несмотря на то что угонщики стремительно осваивают новейшие технологии, старый добрый взлом механических замков вручную никуда не делся. Самое простое и грубое средство для этого — кустарные провороты (свертки, свертыши), которые за несколько секунд разрушают личинки замков, выводя их из строя. Автомобильные воры делают такой «инструмент» из высокопрочного металла вплоть до титана.

Следом идут отмычки — приспособления для вскрытия замков без поломки, которые пускают в ход опытные угонщики-профессионалы. Они же используют декодеры — считыватели кода замка: специальный щуп засовывается в замочную скважину и «запоминает», каким должен быть ключ. Позже ключ изготавливают при помощи болванки.

Куда более примитивное средство взлома — вкрутка с конусной резьбой: она вкручивается в замок до тех пор, пока его цилиндр не лопнет; после этого угонщик без проблем проникает в машину. Такие вкрутки — оружие воров самой низкой квалификации, с их помощью обычно вскрывают дешевые азиатские замки. Впрочем, некоторые умельцы вообще не контактируют напрямую с замками в машинах: они ломают их при помощи пневматических подушек, которые подсовываются (обычно по две) под двери, капот или дверцу багажника автомобиля, а затем нагнетают в них давление.

Взрыв «мозга»

У большинства современных автомобилей есть встроенная противоугонная система — штатный иммобилайзер (обездвиживатель). Принцип его работы прост: в ключ зажигания встроен чип, и контроллер («мозги») машины узнает его в замке зажигания. Если узнал — двигатель автомобиля разблокируется. Впрочем, угонщики научились обходить иммобилайзеры несколькими способами.

— Самый простой — за 1,5 минуты меняется модуль «мозгов» и ридер, при этом новые привязаны к ключу, который есть у угонщика, — объясняет Ирина Нижельская. — Более хитрый способ — «заводилка», хакерский прибор, который автовор подключает к машине. «Заводилка» может перекодировать иммобилайзер на новый ключ или вовсе отключить его.

Вне зоны доступа

Современные дорогие охранные системы при помощи спутниковой связи подают сигналы тревоги и определяют координаты автомобиля. Одна из задач угонщиков — прервать эту связь. Для этого среди прочего используют «глушилку» — подавитель GSM— и GPS-сигналов с радиусом действия до 15 метров. При этом правоохранительные органы не могут запретить такие приборы, которые формально имеют вполне мирное назначение — к примеру, их используют при организации конференций. Купить такой прибор сегодня может любой желающий.

Более примитивный способ лишить сигнализацию связи — вывести из строя антенну, которую автоворы ищут при помощи индикатора (детектора) поля. Этот прибор показывает частоту излучения и его интенсивность.

— Конечно, у угонщиков есть куда более сложные уловки, — отмечает представитель МВД. — К примеру, подмена базовой станции, одной из тех самых вышек, которые ставят на крышах зданий. При помощи специального оборудования (его, к слову, используют еще и при прослушке) преступники сбивают с толку охранную систему машины, и она начинает обмениваться данными не с реальной базовой станцией, а с фальшивкой. Единственное «противоядие» от такого маневра — контроль канала связи, который, правда, есть далеко не во всех сигнализациях.

Иногда за состоянием машин под охраной следят роботы-операторы, которые прозванивают спутниковые сигнализации. Если дозвон успешен, робот понимает — с автомобилем все в порядке, если нет — то у машины, к примеру, блокируется двигатель. Связь с роботом автомобиль поддерживает при помощи SIM-карты. Поэтому одна из уловок воров — клонирование «симки». Идея в том, что штатная SIM-карта охранной системы подавляется «глушилкой», а робот выходит на связь с ее клоном-фальшивкой и не находит никаких проблем, хотя автомобиль может быть давно в руках угонщиков.

Беспечный ездок

Можно поставить на свою машину самую современную охранную систему, просчитать все возможные действия угонщиков и, казалось бы, спать спокойно. Но нельзя исключать человеческий фактор: к примеру, невозможно застраховаться от саботажа со стороны нечистого на руку работника автосалона или автосервиса. А он при желании может узнать расположение компонентов охранной системы, заранее отключить блокировку двигателя и прописать дополнительный брелок в сигнализацию. Впрочем, владелец машины своей излишней доверчивостью может сильно облегчить жизнь угонщикам.

— Тут может быть много вариантов, от желания сэкономить на охранной системе и обращения в непроверенный установочный центр до разбалтывания посторонним людям всех тайн противоугонных систем, стоящих на машине, — говорит Ирина Нижельская. — Другая проблема — фатализм владельца автомобиля, убежденного в том, что «захотят — угонят», а значит, защищать машину особого смысла нет. Само собой, такой подход только повышает шансы стать жертвой угонщиков.

По словам представителя МВД, автоворам также играют на руку невнимательность и беспечность автомобилистов. Например, когда на машине стоит множество «противоугонок», но водитель ими пользоваться не спешит или оставляет прямо в салоне элементы для разблокировки охранных систем. С тем же успехом сводит на нет все усилия по защите автомобиля кража ключей (в таких случаях угонщики часто работают в связке с карманниками).

— Наконец, последняя уловка воров — отвлекающий маневр, когда водителя под разными предлогами — от разговоров до фальшивых ЧП на дороге — выманивают из уже заведенного автомобиля, — заключает собеседница «Ленты.ру». — Впрочем, такое открытое хищение может потянуть на статью 161 УК РФ («Грабеж»), наказание по которой куда строже, чем за кражу. Поэтому современные угонщики нечасто идут на контакт с водителем.

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Учитывая огромное количество существующих сегодня способов угона, полностью защититься от автомобильных воров нельзя. Пожалуй, две главные рекомендации для всех водителей: не терять бдительность и не экономить на охранных системах. Качественные средства защиты от угона сложнее сломать, а при покупке новейшей охранной системы есть шанс, что злоумышленники еще не придумали способ ее обмануть.