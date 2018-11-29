Представитель МВД рассказал, как угоняют машины в России

Машины россиян чаще всего угоняют при помощи код-грабберов, смены «мозга» и вручную. Об этих и других самых распространенных способах угона «Ленте.ру» рассказала официальный представитель управления МВД по Татарстану Ирина Нижельская.

Одним из самых популярных способов попасть в чужую машину являются код-грабберы — приборы, перехватывающие код брелока к сигнализации.

Несмотря на развитие технологий, по-прежнему широко распространен угон «вручную» — проворотами, отмычками и вкрутками с конусной резьбой.

Также воры умеют взламывать иммобилайзеры — встроенные противоугонные системы. В ключе зажигания имеющих их машин есть чип, который в замке зажигания узнают «мозги» авто, контроллер. Угонщики меняют модуль «мозгов» на тот, что «знаком» с их ключом.

Иммобилайзеры могут быть взломаны и «хитрее» — хакерским прибором «заводилкой».

Также преступники часто используют «глушилки», которые мешают охранным системам подать сигнал тревоги и сообщить о местоположении авто по спутниковой связи.

Наконец, нередко воры используют и «человеческий фактор» — сообщников в автосалонах и автосервисах либо беспечность самих автомобилистов, которые не пользуются противоугонными системами или забыли закрыть заведенную машину.