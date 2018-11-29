Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представитель МВД рассказал, как угоняют машины в России 

Рамблер + ещё 1 29 ноября 2018
Фото: ТАСС
Машины россиян чаще всего угоняют при помощи код-грабберов, смены «мозга» и вручную. Об этих и других самых распространенных способах угона «Ленте.ру» рассказала официальный представитель управления МВД по Татарстану Ирина Нижельская.
Одним из самых популярных способов попасть в чужую машину являются код-грабберы — приборы, перехватывающие код брелока к сигнализации.
Несмотря на развитие технологий, по-прежнему широко распространен угон «вручную» — проворотами, отмычками и вкрутками с конусной резьбой.
Также воры умеют взламывать иммобилайзеры — встроенные противоугонные системы. В ключе зажигания имеющих их машин есть чип, который в замке зажигания узнают «мозги» авто, контроллер. Угонщики меняют модуль «мозгов» на тот, что «знаком» с их ключом.
Иммобилайзеры могут быть взломаны и «хитрее» — хакерским прибором «заводилкой».
Также преступники часто используют «глушилки», которые мешают охранным системам подать сигнал тревоги и сообщить о местоположении авто по спутниковой связи.
Наконец, нередко воры используют и «человеческий фактор» — сообщников в автосалонах и автосервисах либо беспечность самих автомобилистов, которые не пользуются противоугонными системами или забыли закрыть заведенную машину.
Комментарии1
МВД , Lenta.ru , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне высмеяли отмену знака «Шипы»1
Российские «Аурусы» встретили Путина в Аргентине
Россиян ждет «гаражная амнистия»99
«Красивый» номер можно будет купить официально2
Водители снимут знак «Шипы» до конца года
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение