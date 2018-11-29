Концепты Лос-Анджелеса: ставка на электричество

Немецкая компания Audi продемонстрировала электромобиль e-tron GT, весьма похожий силуэтом на лифтбек А7. Он построен на одной платформе с моделью Porsche Taycan и будет оснащён тяговой батареей ёмкостью 100 кВт·ч, которая позволит ему проезжать на одной зарядке до 400 километров. Динамика тоже должна быть на уровне — до 100 км/ч довольно крупный электрокар разгонится всего за четыре секунды. Эффектный концепт скоро пойдёт в серию: серийная версия Audi e-tron GT будет представлена уже в 2020 году.

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Небольшая американская компания Rivian показала электрический пикап R1T с неординарной внешностью. Благодаря пневмоподвеске 5,5-метровый электрокар умеет увеличивать клиренс с 20 до 36 сантиметров, форсировать метровый брод и заезжать на 45-градусный подъём. Кроме грузового отсека размером 1400 х 1385 миллиметров, у пикапа есть 200-литровая полость под ним, 330-литровый передний багажник, 95-литровый тайник под задним диваном и 350-литровый отсек под задней стенкой кабины, который имеет люки с обеих сторон. R1T оснащён четырьмя электромоторами, которые в зависимости от модификации могут суммарно развивать 408 л.с. (с батареей на 105 кВт∙ч), 764 л.с. (с батареей на 135 кВт∙ч) и 710 л.с. (с батареей на 180 кВт∙ч). Самая быстрая версия разгонится до 100 км/ч за три секунды.

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Для тех, кто пикапам предпочитает классические внедорожники, адресован электромобиль Rivian R1S. По сравнению с пикапом колёсная база внедорожника укорочена с 3450 до 3075 миллиметров, а угол рампы вырос с 26 до 29 градусов. Длина электрокара составляет 5040 мм, ширина — 2015 мм, но дорожный просвет увеличен на пять миллиметров по сравнению с пикапом. Дверь багажника R1S сделана двустворчатой, с откидным бортом, на котором можно сидеть. Отсеков для хранения здесь куда меньше: объём багажника не сообщается, но под ним есть 180-литровая полость, также присутствует и передний багажник объёмом 330 литров. Его крышка даже оснащена электроприводом!

www.popmech.ru

Немецкая компания Volkswagen презентовала новое исполнение микроавтобуса I. D. BUZZ Cargo — это первый коммерческий транспорт на перспективной модульной платформе MEB. Электрокар способен перевозить 800 килограммов груза, а ёмкость батареи можно будет выбирать: от 48 до 111 кВт·ч, обеспечив тем самым запас хода на одной зарядке от 330 до 550 километров. Солнечная батарея на крыше способна в солнечный день накинуть ещё 15 километров. Интерьер концепта ориентирован на автономное вождение — руль может втягиваться в переднюю панель за ненадобностью. Серийная версия I. D. BUZZ Cargo выйдет на рынок в 2022 году.