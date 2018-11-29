Автоблогер рассказал об отсутствии секретного меню на Lada Vesta

Речь идет об опции звуков поворотников и их громкости.

Владелец Vesta 2017 года рассказал, что не смог воспользоваться «секретным» меню, которое активируется одновременным нажатием двух кнопок бортового компьютера. Они находятся рядом с рычажком очистителя ветрового стекла.

После таких действий на приборной панели должны были появиться опции секретного меню, однако этого не произошло. В связи с этим автолюбитель сделал вывод о том, что режим доступен не на всех вариантах Lada Vesta

В своих комментариях к материалу пользователи объяснили, что отсутствие секретного меню связано с особенностями «прошивки» приборной панели. В частности, речь идет о прошивке с индексом 036. Не будет меню и в том случае, если настроить у дилеров приборную панель на постоянную подсветку.

Параллельно блогер рассказал, как протестировать с помощью двух вышеупомянутых кнопок приборную панель. Для этого нужно сделать один поворот ключа, нажать кнопки и повернуть ключ второй раз. После окончания диагностики кнопки отпускаются.