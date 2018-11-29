Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоблогер рассказал об отсутствии секретного меню на Lada Vesta 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Речь идет об опции звуков поворотников и их громкости.
Владелец Vesta 2017 года рассказал, что не смог воспользоваться «секретным» меню, которое активируется одновременным нажатием двух кнопок бортового компьютера. Они находятся рядом с рычажком очистителя ветрового стекла.
После таких действий на приборной панели должны были появиться опции секретного меню, однако этого не произошло. В связи с этим автолюбитель сделал вывод о том, что режим доступен не на всех вариантах Lada Vesta.
В своих комментариях к материалу пользователи объяснили, что отсутствие секретного меню связано с особенностями «прошивки» приборной панели. В частности, речь идет о прошивке с индексом 036. Не будет меню и в том случае, если настроить у дилеров приборную панель на постоянную подсветку.
Параллельно блогер рассказал, как протестировать с помощью двух вышеупомянутых кнопок приборную панель. Для этого нужно сделать один поворот ключа, нажать кнопки и повернуть ключ второй раз. После окончания диагностики кнопки отпускаются.
Car.ru: последние новости
Зачем отключать на зиму ABS: мнение автомобилистов Автошколы взбунтовались против реформы экзамена на «права» В Белоруссии нашли редчайшие «Жигули» — со штатным «автоматом»
Комментарии
Lada Vesta , Lada , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смена прописки может привести к лишению водительских прав12
Россиян ждет «гаражная амнистия»
Как профессионалы угоняют машины
ОСАГО изменится до неузнаваемости66
«Яндекс» запускает грузовой каршеринг
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
01:15
В Сети показали зимний лайфхак для Renault Daster
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение