«Красивый» номер можно будет купить официально

«Известия» В 2019 году МВД Минэкономразвития (МЭР) разработают законопроект, разрешающий продавать «красивые» автомобильные номера на интернет-аукционах. Об этом пишут

По данным издания, законопроект планируют внести в правительство в сентябре 2019-го. В МЭР отметили, что при работе над документом предстоит решить несколько вопросов: кто будет контролировать проведение аукционов (федеральные, региональные чиновники или профессиональные организаторы аукционов), кто займется определением критериев для аукционов и как будет происходить отбор номеров для продажи.

Одна из идей: выставлять на продажу абсолютно все номера, а в свободную выдачу в ГИБДД отправлять те знаки, которые никто не захотел купить. Второе предложение — лотом могут стать только «красивые» номера, отобранные специальным алгоритмом. Также покупателям могут дать возможность заказать себе номер с заданным набором букв и цифр.

Сейчас россияне покупают подержанные машины с удачным номером, а затем перепродают авто хозяину, оставляя номер себе. Самыми дешевыми, по данным «Извести», оказались номера, которые начинаются на цифру 0 (до ста тысяч рублей), а дороже всего — знаки с буквами ХХХ (три миллиона рублей). Одной из самых дорогих комбинаций стал московский номер 777 с кодом региона 777 (965 тысяч рублей).

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев оценил рынок продажи «красивых» номеров в десятки миллиардов рублей.

«Известия» отмечают, что в Бельгии можно купить номера за две тысячи евро (около 151 тысячи рублей) и написать на них все, что угодно, а в Дании самостоятельно придуманный номер обойдется в тысячу евро. Также «красивые» номера продают в Латвии, Польше, Армении, Узбекистане и Швейцарии.